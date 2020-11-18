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Soyer rakipsiz

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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda Hacıganimler Soyer,Girne Amerikan Üniversitesini, 20 sayı farkla 74-54 mağlup ederek kayıpsız ilerleyişini sürdürdü.16 sayı 9 ribaunt ile oynayan Alperen Güner maçın yıldızı oldu

Soyer rakipsiz
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda dördüncü haftanın açılış maçında Hacıganimler Soyer ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
İlk 3 maçını kayıpsız geçen HacıganimlerSoyer, mücadeleden 20 sayı farkla 74-54 galip ayrılarak dördüncü maçından da mutlu ayrıldı. Kötü bir performans ortaya koyan GAÜ ise dördüncümaçında üçüncü yenilgisini tattı.
Hacıganimler Soyer’de 16 sayı 9 ribaunt ile oynayan Alperen Güner yanında 14’er sayı üreten Mustafa Rıfkı ve Kemal Taşçı galibiyette pay sahibi isimlerin başında yer aldılar.  GAÜ’de Sercem İnancı’nın 16 sayısı yenilgiyi önlemeye yeterli olmadı.
 
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