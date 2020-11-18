Masterler, Hale Özdınak’ı andı

Sarınç Masterleri ile Mesarya Dostluk Masterleri, Hale Özdınak Anı Maçında karşı karşıya gelirlerken, Sarınç Masterleri, Mesarya Dostluk Masterlerini, 3-0 mağlup etti

Sarınç Futbol Masterleri ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından merhum Hale Özdınak’ı anmak için organize edilen anı maçı oynandı.

Üçüncü kez organize edilen Hale Özdınak Anı Maçında, Sarınç Masterleri ile Mesarya Dostluk Masterleri karşı karşıya geldi. Geçitkale Sahasında oynanan merhum Hale Özdınak Anı Futbol Karşılaşmasında Sarınç Masterleri, Mesarya Dostluk Masterlerini, 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından merhum Hale Özdınak’ı eşi Eser Özdınak yaptığı konuşmada katılımcılara, katkı koyan destek olan herkese teşekkür ederek, eşinin adını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

3.Hale Özdınak Anı Maçının ardından düzelenen ödül töreninde Sarınç Futbol Masterleri ile Mesarya Dostluk Masterlerine kupaları, merhum Hale Özdınak’ın eşi Eser Özdınak, Sarınç Masterleri başkanı Ahmet Sarınç tarafından verildi. Ödül törenin sonrasında Özdınak ailesi ile Sarınç Masterleri tarafından hazırlanan börek, çörek ve içecekler katılımcılara ikram edildi.