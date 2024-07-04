Protokol imzalandı

Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın birlikte organize edecekleri U 10 Junior ve U 12 Easy Lig içinsponsorluk protokolü imzalandı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 10 Junior Lig’de 15, ve U 12 Easy Lig’de ise 17 takımın yer alacağı ligin sponsorluğunu Vedat Kaner Vakfı üslendi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Vedat Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner imza koydu.

İmza törenine Vedat Kaner Vakfı yöneticisi Didem Kaner ile Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz da katıldı.

KAAN KANER: BASKETBOLU SEVİYORUZ

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu kankçer, bu yılda organizasyona sponsor olmaktan dolayı son derece

Aile olarak hem spora özellikle de Basketbola önem verdiklerini belirten Kaner,320 minik sporcunun olması beni daha da mutlu etti diyerek açıklamasını sonlandırdı.

mutlu olduklarını söyledi.olarak izcilik ve dünya lideri sponsor olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek şirket olarak basketbol olması bizim için ayrı bir motivasyon olmuştur son üç yıldır önemli işlere imza attiklarini belirte nn Kaner, spora da ve özellikle basketbola verdikleri değer kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

NASIROĞLU: KANER AİLESİ İLE YÜRÜMEK GÜZEL

Basketbol Feerasyonu Başkanı başkanı Ertuğrul Nasıroğlu basın toplantısında açıklamalar yaptı. Nasıroğlu, Vedat Kanrer Vakfı ile birlikte yapacaklarından dolayı son derece mutlu olduk. 6 -30 Temmuz tarihleri arasındaki organizasyonu herkese hayırlı olmasını dilerim.’ diye konuştu.

DİDEM KANER

Vedat Kaner Vakfı yönetim kurulu üyesi Didem Kaner ise yaptığı konuşmada ikinci kez organizasyona sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu iş birliğinin uzun süreli olmasını diledi. Buydu da organizasyonun güzel geçeceğinden emin olduğunu belirterek tüm çocukları organizasyonda başarılar dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.



