Potanın seyirci gururu

KKTC Basketbol Federasyonu 18 maçtan oluşan Açılış Kupası’nı takip eden seyirci sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde maçları takip eden toplam seyirci sayısı 4 bin 116 olarak açıklandı.

Açılış Kupası’nda en fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ-Koopspor finali olurken, ikinci sırada da grup aşamasındaki YDÜ-Koopspor maçı 532 seyirci ile yer aldı. Yarı finalde oynanan Koopspor-H.Soyer maçını da 521 kişi tribünden takip etti.

En fazla izlenen Koopspor oldu

Rakamların takımlara göre değerlendirilmesinde en fazla seyirci Koopspor’un maçlarında yer aldı. Lefkoşa ekibini toplamda 2 bin 227 basketbolsever takip ederken, maç başı ortalaması 318 seyirci oldu. YDÜ, Koopspor’a yakın bir rakam tuttururken 2 bin 115 seyirci ve ortalamada 308 kişiye ulaştı. En az izlenen takım ise 121 izleyici ortalaması ile DAÜ oldu.



TARİH MAÇ SALON SEYIRCI

31 Ekim YDÜ-DAÜ RA-25 Spor Salonu 124

31 Ekim Koopspor-GAÜ Necati Taşkın S.Salonu 192

2 Kasım Çetinkaya-H.Soyer Necati Taşkın S.Salonu 139



5 Kasım Çetinkaya-Koopspor Lefkoşa Atatürk S.Salonu 117

6 Kasım GAÜ-YDÜ Ertuğrul Apakan S.Salonu 189

7 Kasım H.Soyer-DAÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 92



11 Kasım Koopspor-H.Soyer Lefkoşa Atatürk S.Salonu 183

12 Kasım YDÜ-Çetinkaya RA-25 Spor Salonu 137

14 Kasım DAÜ-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 98



18 Kasım H.Soyer-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 195

19 Kasım Çetinkaya-DAÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 146

21 Kasım Koopspor-YDÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 532



25 Kasım DAÜ-Koopspor Lefkoşa Atatürk S.Salonu 147

27 Kasım GAÜ-Çetinkaya Ertuğrul Apakan S.Salonu 171

28 Kasım YDÜ-H.Soyer RA-25 Spor Salonu 272



9 Aralık H.Soyer-Koopspor Lefkoşa Atatürk S.Salonu 521

10 Aralık YDÜ-GAÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 326

12 Aralık Koopspor-YDÜ Lefkoşa Atatürk S.Salonu 535



Takımları izleyen seyirci sayıları:

TAKIM O Grup Finaller Toplam Ortalama

1-Koopspor 7 1.171 1.056 2.227 318

2-YDÜ 7 1.254 861 2.115 302

3-H.Soyer 6 881 521 1.402 233

4-GAÜ 6 846 326 1.172 195

5-Çetinkaya 5 710 - 710 142

6-DAÜ 5 607 - 607 121

