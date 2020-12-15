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Potanın seyirci gururu

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Potanın seyirci gururu
KKTC Basketbol Federasyonu 18 maçtan oluşan Açılış Kupası’nı takip eden seyirci sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tribünlerde maçları takip eden toplam seyirci sayısı 4 bin 116 olarak açıklandı.
Açılış Kupası’nda en fazla seyirci çeken maç 535 ile YDÜ-Koopspor finali olurken, ikinci sırada da grup aşamasındaki YDÜ-Koopspor maçı 532 seyirci ile yer aldı. Yarı finalde oynanan Koopspor-H.Soyer maçını da 521 kişi tribünden takip etti.
En fazla izlenen Koopspor oldu
Rakamların takımlara göre değerlendirilmesinde en fazla seyirci Koopspor’un maçlarında yer aldı. Lefkoşa ekibini toplamda 2 bin 227 basketbolsever takip ederken, maç başı ortalaması 318 seyirci oldu. YDÜ, Koopspor’a yakın bir rakam tuttururken 2 bin 115 seyirci ve ortalamada 308 kişiye ulaştı. En az izlenen takım ise 121 izleyici ortalaması ile DAÜ oldu.
 
TARİH                   MAÇ                                     SALON                                                 SEYIRCI
31 Ekim                                YDÜ-DAÜ                           RA-25 Spor Salonu                          124
31 Ekim                                Koopspor-GAÜ                Necati Taşkın S.Salonu                  192
2 Kasım                Çetinkaya-H.Soyer          Necati Taşkın S.Salonu                  139
 
5 Kasım                Çetinkaya-Koopspor      Lefkoşa Atatürk S.Salonu             117
6 Kasım                GAÜ-YDÜ                           Ertuğrul Apakan S.Salonu             189
7 Kasım                H.Soyer-DAÜ                    Lefkoşa Atatürk S.Salonu             92
 
11 Kasım             Koopspor-H.Soyer          Lefkoşa Atatürk S.Salonu             183
12 Kasım             YDÜ-Çetinkaya                 RA-25 Spor Salonu                          137
14 Kasım             DAÜ-GAÜ                           Lefkoşa Atatürk S.Salonu             98
 
18 Kasım             H.Soyer-GAÜ                    Lefkoşa Atatürk S.Salonu             195
19 Kasım             Çetinkaya-DAÜ                Lefkoşa Atatürk S.Salonu             146
21 Kasım             Koopspor-YDÜ                 Lefkoşa Atatürk S.Salonu             532
 
25 Kasım             DAÜ-Koopspor                 Lefkoşa Atatürk S.Salonu             147
27 Kasım             GAÜ-Çetinkaya                Ertuğrul Apakan S.Salonu             171
28 Kasım             YDÜ-H.Soyer                     RA-25 Spor Salonu                          272
 
9 Aralık                H.Soyer-Koopspor          Lefkoşa Atatürk S.Salonu             521
10 Aralık              YDÜ-GAÜ                           Lefkoşa Atatürk S.Salonu             326
12 Aralık              Koopspor-YDÜ                 Lefkoşa Atatürk S.Salonu             535
 
Takımları izleyen seyirci sayıları:
TAKIM                  O             Grup     Finaller                 Toplam                 Ortalama
1-Koopspor        7              1.171     1.056                     2.227                     318
2-YDÜ                   7              1.254     861                        2.115                     302
3-H.Soyer           6              881         521                        1.402                     233
4-GAÜ                  6              846         326                        1.172                     195
5-Çetinkaya       5              710         -                              710                         142
6-DAÜ                  5              607         -                              607                         121
 
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