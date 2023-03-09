Potada U20’de avantaj GAÜ ve YDÜ’de

U-20 Erkekler Ligi klasman mücadelelerinde GAÜ rakibi Koopspor’u, YDÜ de rakibi MGA’yı mağlup ederek ikinci maçlar öncesinde önemli bir avantaj elde ettiler

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U20 Erkekler Ligi’nde klasmanın tamamlanmasının ardından play-off maçlarına geçildi. 6 takımın yer aldığı ligde 10 maçlık klasman serisini tüm maçlarını kazanarak lider tamamlayan YDÜ, 10 maçta 4 galibiyetle klasmanı dördüncü tamamlayan MGA ile eşleşti.

GAÜ SON PERİYODU BEKLEDİ: 71-57

10’ar maçta 7’şer galibiyet alan ikinci GAÜ ile üçüncü Koopspor de diğer play-off eşleşmesini oluşturdu.

Toplam 2 maçı kazananın finale yükseleceği play-off maçlarının ilki Girne’de oynandı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan mücadelede GAÜ ile Koopspor karşılaşırken, kazanan 71-57’lik skor ile Girne ekibi oldu.

Maça iyi başlayan Koopspor ilk periyodu 22-15 önde tamamlarken, toparlanan GAÜ ikinci periyotta son derece etkili bir performans ortaya koydu ve rakibini 5 sayıda tutarak soyunma odasına 34-27 üstün girdi. Üçüncü periyottaKoopspor yeniden toparlandı ve 9 sayılık üstünlükle periyodu tamamladı. 49-47’lik Koopspor üstünlüğünde başlayan son periyotta GAÜ iyi savunmaya etkili hücumlar da ekledi ve maçtan 71-57 üstün ayrılarak eşleşmede 1-0 öne geçti.

YDÜ’DEN RAHAT GALİBİYET: 102-73

Play-off’un diğer eşleşmesinde klasman lideri YDÜ, MGA’yı konuk etti. Maçın ilk yarısında yüksek tempo tutturan YDÜ, ilk periyodu 29-17, devreyi de 57-27 önde tamamladı. Mağusa ekibi üçüncü periyotta oyuna tutundu ve farkın açılmasına izin vermedi. Dengeli geçen son periyodun ardından YDÜ mücadeleden 102-73 galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte YDÜ rakibi karşısında seride 1-0 öne geçerek ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan taraf oldu.

Maç öncesinde Türkiye’deki deprem felaketinde yaşamlarını yitiren genç sporcularımız anısına iki takım birlikte “Tüm ulusumuzun başı sağolsun, Sizleri unutmayacağız Mağusa’nın melekleri” pankartı açtı ve bu duyarlı hareket tribünlerden alkış aldı.

GÖZLER İKİNCİ MAÇLARA ÇEVRİLDİ

U20 Erkekler Ligi play-off’ta ilk maçların tamamlanmasının ardından tüm gözler ikinci maçlara çevrildi. GAÜ ve YDÜ, galibiyet alması halinde finale yükselecek, Koopspor ve MGA’nın galibiyetleri durumunda üçüncü maçlar oynanacak. Play-off ikinci maçlarının programı şu şekilde:



17 Mart Cuma

19.00 Koopspor-GAÜ



20 Mart Pazartesi

20.00 MGA-YDÜ

