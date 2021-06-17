Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Erkekler Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Oynanan beşinci hafta karşılaşmaları sonunda Play-off’a yükselen ekiplerin üç tanesi üçlü averaj sonunda belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanarak normal sezonu lider olarak tamamlarken GAÜ, Koop ve Soyer’in sıralamadaki yerini ise üçlü averaj belirledi.
Son hafta sıralamayı üçlü averaj belirledi
U17 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Akdeniz Spor Birliği’ni 78-36 mağlup ederek beşte beş yaptı ve normal sezonun ilk sırasında yer aldı. Sıralamadaki diğer ekipler ise üçlü averaj sonunda belli oldu.
Özellikle Koopspor ile Soyer Hacıganimler arasındaki mücadele Play-off’taki yerlerini belirleme açısından çekişmeye sahne oldu. Ayrıca Basketbol Federasyonu öneminden dolayı müsabakada federasyonun deneyimli hakemi Nusret Sırdar’ı görevlendirdi.
Tek sayı ile iki takımın yerleri değişti
Mücadeleyi Koopspor 93-82 kazanırken Soyer 11 sayı yerine 10 sayı farkla mağlup olmuş olsaydı sıralamada dördüncülük yerine üçüncü olacaktı. Koopspor ise 12 sayı farkla kazanmış olsaydı sıralamada ikinci olarak normal sezonu tamamlayacak ve Play-off’ta saha avantajı kazanacaktı. Alınan netice sonrasında Koop üçüncü, Soyer ise dördüncü oldu.
Haftanın diğer maçında Mağusa Gelişim Akademisi’ni 64-58 mağlup eden GAÜ, ikinci olarak Play-off vizesi aldı.
Eşleşmeler belli oldu
U17 Erkekler Ligi’nde sıralama netleştikten sonra Play-off eşleşmeleri de belli oldu. Lider YDÜ, Soyer Hacıganimler ile, GAÜ de Koopspor ile eşleşti. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak olan Play-off yarı final mücadelesinde ilk maçlar 21 ve 22 Haziran tarihlerinde oynanacak. Alınan sonuçlar, puan durumu ve Play-off programı şu şekilde:
5. Hafta Sonuçları
Mağusa Gelişim Akademisi – Girne Amerikan Üniversitesi: 58-64
Koopspor – Soyer Hacıganimler: 93-82
Akdeniz Spor Birliği – Yakın Doğu Üniversitesi: 36-78
Puan Durumu
Takımlar O G M A Y AV P
1. YDÜ 5 5 0 429 219 210 10
2. GAÜ 5 3 2 298 311 -13 8
3. Koop 5 3 2 357 358 -1 8
4. Soyer 5 3 2 370 366 4 8
5. MGA 5 1 4 283 329 -46 6
6. Akdeniz 5 0 5 207 361 -154 5
Play-off programı
21 Haziran Pazartesi
E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Koop
22 Haziran
RA 25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer
23 Haziran
Atatürk Spor Salonu: Koop – GAÜ
24 Haziran
Atatürk Spor Salonu: Soyer – YDÜ
25 Haziran
E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Koop
26 Haziran
RA 25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer
Not: Müsabakaların oynanacağı saatler Büyük Erkekler müsabakalarının tamamlanmasının ardından duyurulacak
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