Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı

Oynanan beşinci hafta karşılaşmaları sonunda Play-off’a yükselen ekiplerin üç tanesi üçlü averaj sonunda belli oldu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Erkekler Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Oynanan beşinci hafta karşılaşmaları sonunda Play-off’a yükselen ekiplerin üç tanesi üçlü averaj sonunda belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi oynadığı beş karşılaşmanın tamamını kazanarak normal sezonu lider olarak tamamlarken GAÜ, Koop ve Soyer’in sıralamadaki yerini ise üçlü averaj belirledi.



Son hafta sıralamayı üçlü averaj belirledi

U17 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Akdeniz Spor Birliği’ni 78-36 mağlup ederek beşte beş yaptı ve normal sezonun ilk sırasında yer aldı. Sıralamadaki diğer ekipler ise üçlü averaj sonunda belli oldu.

Özellikle Koopspor ile Soyer Hacıganimler arasındaki mücadele Play-off’taki yerlerini belirleme açısından çekişmeye sahne oldu. Ayrıca Basketbol Federasyonu öneminden dolayı müsabakada federasyonun deneyimli hakemi Nusret Sırdar’ı görevlendirdi.



Tek sayı ile iki takımın yerleri değişti

Mücadeleyi Koopspor 93-82 kazanırken Soyer 11 sayı yerine 10 sayı farkla mağlup olmuş olsaydı sıralamada dördüncülük yerine üçüncü olacaktı. Koopspor ise 12 sayı farkla kazanmış olsaydı sıralamada ikinci olarak normal sezonu tamamlayacak ve Play-off’ta saha avantajı kazanacaktı. Alınan netice sonrasında Koop üçüncü, Soyer ise dördüncü oldu.

Haftanın diğer maçında Mağusa Gelişim Akademisi’ni 64-58 mağlup eden GAÜ, ikinci olarak Play-off vizesi aldı.



Eşleşmeler belli oldu

U17 Erkekler Ligi’nde sıralama netleştikten sonra Play-off eşleşmeleri de belli oldu. Lider YDÜ, Soyer Hacıganimler ile, GAÜ de Koopspor ile eşleşti. Kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak olan Play-off yarı final mücadelesinde ilk maçlar 21 ve 22 Haziran tarihlerinde oynanacak. Alınan sonuçlar, puan durumu ve Play-off programı şu şekilde:



5. Hafta Sonuçları

Mağusa Gelişim Akademisi – Girne Amerikan Üniversitesi: 58-64

Koopspor – Soyer Hacıganimler: 93-82

Akdeniz Spor Birliği – Yakın Doğu Üniversitesi: 36-78



Puan Durumu

Takımlar O G M A Y AV P

1. YDÜ 5 5 0 429 219 210 10

2. GAÜ 5 3 2 298 311 -13 8

3. Koop 5 3 2 357 358 -1 8

4. Soyer 5 3 2 370 366 4 8

5. MGA 5 1 4 283 329 -46 6

6. Akdeniz 5 0 5 207 361 -154 5



Play-off programı

21 Haziran Pazartesi

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Koop



22 Haziran

RA 25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer



23 Haziran

Atatürk Spor Salonu: Koop – GAÜ



24 Haziran

Atatürk Spor Salonu: Soyer – YDÜ



25 Haziran

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Koop



26 Haziran

RA 25 Spor Salonu: YDÜ – Soyer



Not: Müsabakaların oynanacağı saatler Büyük Erkekler müsabakalarının tamamlanmasının ardından duyurulacak

