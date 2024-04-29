Potada Extend Kadınlar Ligi bu gece başlıyor

Basketbol Extend Kadınlar Ligi bu gece başlıyor.

Ligin açılış maçında bu gece saat 19.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği – Levent karşı karşıya gelecekler.

İlk haftanın diğer maçlarında ise 2 Mayıs Perşembe akşamı Caeasar Larnaka Gençler Birliği – Doğu Akdeniz Üniversitesi oynanacak.

Bu arada Levent Gelişim – Savoy Marmara ileriki haftaya alındı.