Potada Extend Kadınlar Ligi bu gece başlıyor

Basketbol Extend Kadınlar Ligi bu gece başlıyor.
Ligin açılış maçında bu gece saat 19.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği – Levent karşı karşıya gelecekler.
İlk haftanın diğer maçlarında ise 2 Mayıs Perşembe akşamı Caeasar Larnaka Gençler Birliği – Doğu Akdeniz Üniversitesi oynanacak.
Bu arada Levent Gelişim – Savoy Marmara ileriki haftaya alındı.
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