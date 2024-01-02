Voleybol U16 Kızlarda finalin adı GMBÇS-DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kızlar Yarı Final Serisi ikinci karşılaşmaları geçtiğimiz hafta oynandı.
Lefkoşa’da oynanan Küçük Kaymaklı-GMB Çamlık Spor karşılaşmasından 3-1’lik skorla galip ayrılan GMBÇS bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen takım oldu.
Mağusa Arena Salonunda oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında MGSK ile DAÜ karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan DAÜ finale adını yazdıran diğer takım oldu.
U16 Kızlar ve U17 Erkek Final Serisi ilk karşılaşmaları 5 Ocak Cuma akşamı oynanacak.
U17 Erkekler FInalinde GMBÇS İle DAÜ karşı karşıya gelecek. U16 Kızlarda GMBÇS-DAÜ Final Serisi oynanacak.
Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak. Seride ilk iki maç sonucunda 1-1 eşitlik olması halinde Şampiyonu belirleyecek olan 3. karşılaşma oynanacak.
Seride ilk karşılaşmalar 5 Ocak 2. karşılaşmalar 10 Ocak gerek olması halinde 3. karşılaşmalar 12 Ocak tarihinde oynanacak.
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