Voleybol U16 Kızlarda finalin adı GMBÇS-DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kızlar Yarı Final Serisi ikinci karşılaşmaları geçtiğimiz hafta oynandı.

Lefkoşa’da oynanan Küçük Kaymaklı-GMB Çamlık Spor karşılaşmasından 3-1’lik skorla galip ayrılan GMBÇS bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen takım oldu.

Mağusa Arena Salonunda oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında MGSK ile DAÜ karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan DAÜ finale adını yazdıran diğer takım oldu.

U16 Kızlar ve U17 Erkek Final Serisi ilk karşılaşmaları 5 Ocak Cuma akşamı oynanacak.

U17 Erkekler FInalinde GMBÇS İle DAÜ karşı karşıya gelecek. U16 Kızlarda GMBÇS-DAÜ Final Serisi oynanacak.

Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak. Seride ilk iki maç sonucunda 1-1 eşitlik olması halinde Şampiyonu belirleyecek olan 3. karşılaşma oynanacak.

Seride ilk karşılaşmalar 5 Ocak 2. karşılaşmalar 10 Ocak gerek olması halinde 3. karşılaşmalar 12 Ocak tarihinde oynanacak.

