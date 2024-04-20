Musmer UniLeague'de BAÜ-YDÜ Finali

Musmer UniLeague Final Four yarı final maçları kalabalık bir seyitrci kitlesi önünde oynanırken, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi adlarını dev finale yazdırmayı başardı.



Günün ilk yarı final mücadelesinde UKÜ Arena'da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başından sonuna kadar önde götüren Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, rakibini 81-62'lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.



Yarı final ikinci maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaştı. Kalabalık seyirci önünde oynanan karşılaşmayı 82-49’luk skorla kazanan Yakın Doğu Üniversitesi finalde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin rakibi oldu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki final mücadesi 21 Nisan Pazar günü UKÜ Arena’da oynanacak.