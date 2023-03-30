Marmara’dan önemli galibiyet: 76-68

Proligin iki güçlü takımı Caesar L. Gençler Birliği ile Savoy Marmara arasında İskele’de oynanan karşılaşmanın galibi 76-68’lik skor ile Lefkoşa ekibi Savoy Marmara oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü takımı Caesar L. Gençler Birliği ile Savoy Marmara, İskele Spor Salonu’nda karşılaştı. Kazanan 76-68’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.

İlk periyodun Marmara, ikinci periyodun ise G.Birliği üstünlüğünde geçildiği karşılaşmanın ilk yarısını 40-38’lik skorla Lefkoşa ekibi önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan Marmara, son periyotta G.Birliği’nin çabasına rağmen karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.

Savoy Marmara’da Günay 20, Halil Kutruza ve WeahAhmed 12, Gökhun da 11 sayı ile maçı tamamlarken, G.Birliği’nin en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Ayomikun Omah oldu.

