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Marmara’dan önemli galibiyet: 76-68

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Proligin iki güçlü takımı Caesar L. Gençler Birliği ile Savoy Marmara arasında İskele’de oynanan karşılaşmanın galibi 76-68’lik skor ile Lefkoşa ekibi Savoy Marmara oldu

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Marmara’dan önemli galibiyet: 76-68
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. Ligin iki güçlü takımı Caesar L. Gençler Birliği ile Savoy Marmara, İskele Spor Salonu’nda karşılaştı. Kazanan 76-68’lik skor ile Lefkoşa ekibi oldu.
İlk periyodun Marmara, ikinci periyodun ise G.Birliği üstünlüğünde geçildiği karşılaşmanın ilk yarısını 40-38’lik skorla Lefkoşa ekibi önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan Marmara, son periyotta G.Birliği’nin çabasına rağmen karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı.
Savoy Marmara’da Günay 20, Halil Kutruza ve WeahAhmed 12, Gökhun da 11 sayı ile maçı tamamlarken, G.Birliği’nin en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Ayomikun Omah oldu.
 
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