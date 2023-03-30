14. Auto Show etkinliği yapıldı

Necati KÜLAHLILAR
Yaşama sporla bağlan derneğinin düzenlediği 14. Auto Show Coca- Cola sponsorluğunda geçtiğimiz pazar günü ZetLeisureCenter’de gerçekleşti.Saat 12.00 de başlayan etkinlik gün boyunca devam etti.
Dj' lerin müzik eşliğinde eğlence tavan yaparken, Modifiyeli araçlarında yer aldığı etkinlikte Drift araçlarda gösteri yaptı . Ahmet Bağrıaçık ve Drift Akademi öğrencileriDrift gün DrifTaxi yaptılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.