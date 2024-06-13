Marmara rövanşı aldı

Yer: Atatürk Spor Salınu
Hakemler: Deniz Orhunöz, Çağakan Kılıç, Fuat Can Aktaş
Çetinkaya: Mustafa (2), Cantuğ (1), Sarp (6), Gökhun (8), Burak, Enock, Marcel (18), Kual (3), Goba (17), Halil
Savoy Marmara: Derviş (2), Emre (6), Hamit, Kıyal (18), Günay (8), Stefan (26), Mustafa (5), Emeka (2), Moore (6)
İlk periyod: 15-14
İlk yarı: 24-34
Üçüncü periyot: 40-46
Extend Erkekler Ligi’nde 9. hafta son maçında Savoy Marmara, Çetinkaya’nın 73-55 yenerek rövanşı aldı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyod çekişmeli geçti ve Çetinkaya 15-14 önde geçti.
İkinci periyotta hem iyi hücum hem de iyi savunma yapan Savoy Marmara üstün oynayarak devreyi 34-24 önde kapattı.
İkinci yarıda da rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Savoy Marmara farkı açtı ve maçı da 73-55 kazanarak 5.galibiyetini alarak ikinciliğini sürdürdü.
Maçta Savoy Marmara’nın Sırp pivotu Stefan maçta 26 sayı 11 ribaund ile maçı double double yaparak 39 verimlilikle maçın yıldızı oldu.
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