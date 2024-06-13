Marmara rövanşı aldı

Yer: Atatürk Spor SalınuHakemler: Deniz Orhunöz, Çağakan Kılıç, Fuat Can AktaşÇetinkaya: Mustafa (2), Cantuğ (1), Sarp (6), Gökhun (8), Burak, Enock, Marcel (18), Kual (3), Goba (17), HalilSavoy Marmara: Derviş (2), Emre (6), Hamit, Kıyal (18), Günay (8), Stefan (26), Mustafa (5), Emeka (2), Moore (6)İlk periyod: 15-14İlk yarı: 24-34Üçüncü periyot: 40-46Extend Erkekler Ligi’nde 9. hafta son maçında Savoy Marmara, Çetinkaya’nın 73-55 yenerek rövanşı aldı.Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyod çekişmeli geçti ve Çetinkaya 15-14 önde geçti.İkinci periyotta hem iyi hücum hem de iyi savunma yapan Savoy Marmara üstün oynayarak devreyi 34-24 önde kapattı.İkinci yarıda da rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Savoy Marmara farkı açtı ve maçı da 73-55 kazanarak 5.galibiyetini alarak ikinciliğini sürdürdü.Maçta Savoy Marmara’nın Sırp pivotu Stefan maçta 26 sayı 11 ribaund ile maçı double double yaparak 39 verimlilikle maçın yıldızı oldu.