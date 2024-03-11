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Marmara, Disiplin Kuruluna sevk edildi

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Marmara, Disiplin Kuruluna sevk edildi
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Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara kadın basketbol takımını Disiplin Kuruluna sevk etti.
Ertan Azer Kupasında bu gece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile karşılaşacak olan Savoy Marmara takımı turnuvaya katılmayacağını bu sabah federasyona iletti.
Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara Kulübü kadın takımını Disiplin Kuruluna sevk ettiğini kulübe bildirdi.

UKÜ yarı finalde

Savoy Marmara’nın turnuvadan çekilmesinin ardından turnuvada direk yarı finallere geçilecek.
Yarı final maçları 13 Mart Çarşamba akşamı Levent – Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği arasında oynanacak.
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