Levent ilk maçını kaybetti

Türkiye Ortaokullararası Basketbol 8’li finallerinde mücadele eden Levent Kolej takımı ilk maçında mağlup oldu.
Yarı finalleri yenilgisiz birinci olarak tamamlayan ve finallere katılan Levent Koleji, Kütahya’da yer alan finallerde A Grubu’nda yer alıyor.
Temsilcimiz ilk maçında Ankara Özel Tema Ortaokulu’na 60-51 yenildi.
Levent Kolej ikinci maçında bugün Ankara Özel Arı Ortaokulu ile karşılaşacak.
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