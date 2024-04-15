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Levent ilk maçını kaybetti

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Levent ilk maçını kaybetti
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Türkiye Ortaokullararası Basketbol 8’li finallerinde mücadele eden Levent Kolej takımı ilk maçında mağlup oldu.
Yarı finalleri yenilgisiz birinci olarak tamamlayan ve finallere katılan Levent Koleji, Kütahya’da yer alan finallerde A Grubu’nda yer alıyor.
Temsilcimiz ilk maçında Ankara Özel Tema Ortaokulu’na 60-51 yenildi.
Levent Kolej ikinci maçında bugün Ankara Özel Arı Ortaokulu ile karşılaşacak.
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