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KTÖS’ün “İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni” 24 ve 31 Ekim’de

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganıyla düzenlediği “İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni”nin bu yıl 24 ve 31 Ekim’de Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağı duyuruldu

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KTÖS’ün “İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni” 24 ve 31 Ekim’de
 

Sendikadan yapılan açıklamaya göre şölen, sendikanın ilkokullar arası tasarladığı sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek.

“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek ve hem öğretmenleri hem de öğrencileri bir araya getirecek etkinlikte, çocukların birbirleriyle dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedefleniyor.
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