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KTÖS Talat Akkor Basketbol Şöleni başlıyor

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KTÖS Talat Akkor Basketbol Şöleni başlıyor
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni bugün başlıyor.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre ilkokullar arası yapılacak şölene 15 okul katılıyor.
Açılış günü şölene 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa ve NBC Alsancak, ikinci günü olan 27 Kasım’da Çağlayan, NBC Lefkoşa, Şht. İlker Karter, Yakın Doğu ve Yeniboğaziçi İlkokullarının kız-erkek;  üçüncü günü 28 Kasım Salı ise Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Alayköy, Şht. Ertuğrul, Şht. Mehmet Eray ve Özgürlük İlkokullarının kız takımları katılacak. Şölen maçı ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile takımlar karması arasında gerçekleşecek.
 
 
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