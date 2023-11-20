Denner rekor kırarak şampiyon!

21 aracın start aldığı yarışta , Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi St Hilarion etabının rekorunu kırarak 1.20.936 ile yarışı kazanıp şampiyon oldular. Oldukça çekişmeli geçen senenin son tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.366 ile ikinci olup sezonu ikinci olarak tamamladı. Üçüncü ise Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın ikilisi oldu.
E3 Kategörisinde Kemal Topçuoğlu-İlknur Topcu birinci gelip şampiyon olurken , ikinciliği Behiç Topcu-Ahmet Demiray ikilisi aldı.
E4 Kategörisinde Ahmet Bağrıaçık-Hakan Bağrıaçık birici gelerek Şampiyon olurken,ikinci Ahmet-Çilem Öksüzoğluları oldu. Üçüncü ise Bektaş Talay geldi.
S2 Kategörisini Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın kazanırken , Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci , Hakan Biricik-Ahmet Biricik üçüncü oldular.
E2 Kategörisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken,Emre Erosal-Emre Türkelman ikinci olarak yarışı tamamladılar.
Kadınlarda günün birincileri pilotlarda Emine Keremoğlu olurken co pilotlarda İlknur Topçu birinci oldu. İkinciler pilotlarda Huri Bağrıaçık co pilotlarda Çilem Öksüzoğluları ve üçüncü Yasemin Yalçınkaya oldular.
Yıldıray Debreli anısına geçilen etaplarda yarış sonunda Yıldıray Debreli Yarışın kahramanları Cengizhan Güngör ve Can Yılmaz seçildiler.
Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ,Avenue Dereboyu,Çelikkaya Motors ,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tırmanma Şampiyonası son yarışında ödüller yarış sonunda Servis alanında takdim edildi.
Dereceler :
|SIRA NO
|KAPI NO
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|BEST TIME
|SINIF
|1
|2
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo
|00:01:20,936
|E2
|2
|3
|Loucas Christoforou
|Talex
|00:01:21,366
|E1
|3
|6
|Çağkan Bozalanlar
|Erol Barçın
|Skoda Fabia R5
|00:01:29,411
|S2
|4
|5
|Kemal Topçuoğlu
|İlknur Topcu
|Honda Civic
|00:01:34,408
|E3
|5
|12
|Emre Erosal
|Emre Türkelman
|Ford Fiesta Proto
|00:01:35,258
|E2
|6
|16
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|00:01:36,773
|S2
|7
|10
|Ahmet Bağrıaçık
|Hakan Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|00:01:36,840
|E4
|8
|11
|Ahmet Öksüzoğluları
|Çilem Öksüzoğluları
|Nissan Silvia
|00:01:37,387
|E4
|9
|17
|Hakan Biricik
|Ahmet Biricik
|Subaru Impreza
|00:01:41,263
|S2
|10
|7
|Behiç Topçu
|Ahmet Demiray
|Honda CRX
|00:01:42,229
|E3
|11
|14
|Bektaş Talay
|Nissan Silvia
|00:01:47,380
|E4
|12
|19
|Can Yılmaz
|Nissan Silvia
|00:01:51,040
|E4
|13
|20
|Orhan Keleş
|Doğan Sündü
|Nissan Silvia
|00:01:53,539
|E4
|14
|25
|Emine Keremoğlu
|Nissan Silvia
|00:01:55,800
|E4
|15
|24
|Huri Bağrıaçık
|Yasemin Yalçınkaya
|Nissan 350Z
|00:01:56,287
|E4
|16
|23
|Cengizhan Güngör
|Salih Durmuş
|Mazda Rx-7
|00:02:14,203
|E4