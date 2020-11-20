Koopspor-YDÜ maçında salon yarı yarıya dolacak

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda gözler 4’üncü haftanın kapanış maçına çevrildi. Koopspor ile YDÜ arasında yarın (21 Kasım Cumartesi) oynanacak önemli maç öncesinde Basketbol Federasyonu seyirci artırımı konusunda Sağlık Bakanlığı’na müracaatta bulundu ve olumlu geri dönüş aldı.

Bolat’tan önlemler konusunda açıklama

Federasyon yönetimi adına bilgiler veren genel sekreter Tamer Bolat, bakanlığa yaptıkları müracaatın ardından Atatürk Spor Salonu’nun yarı yarıya dolabilmesi konusunda gerekli iznin kendilerine verildiğini açıkladı.

Bolat, Koopspor-YDÜ maçının oldukça ilgi çeken bir maç olması nedeni ile bir kereye mahsus böyle bir uygulamaya gidileceğini, normalde salonun 3’te 1 doluluk şartı olmasına karşın bu izinle beraber salonda yüzde 50 doluluk sağlanacağını ifade etti.

Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması adına yoğun bir mesai sürdürdüklerini ifade eden Bolat, Sağlık Bakanlığı ile imzaladıkları protokolü harfi harfine uyguladıklarını, bugüne kadar her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

“Protokole uygun hareket ediyoruz”

Bolat konuşmasında şu sözlere de yer verdi: “Maçlarda sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli otomatik anons yaptırıyoruz, gerekirse uyarılarda da bulunuyoruz. Salona girişte seyircilerin isim kayıtları, sıcaklık ölçümleri, maske kontrolleri, dezenfektan kullanımları eksiksiz yerine getiriliyor. Sporcular ayrı seyirciler ayrı kapılardan salona giriş yapıyor. Parkede bulunan herkesin, basın da dahil PCR testi yapıldı. Hakem masasına siperlik yaptırdık, kendi aramızdaki hijyeni de sağladık” dedi.

Güvenlik şirketi kontroller yapacak

Genel Sekreter Tamer Bolat, salonun yarı yarıya dolması izninin ardından bir güvenlik şirketi ile anlaştıklarını, şirket çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda maç esnasında kontroller yaparak eksiklikleri gidereceklerini belirtti.

