Koopspor, şampiyonluk kupasını yönetime sundu

Proligde şampiyonluğa ulan Koopspor kazandıkları şampiyonluk kupasını Koopbank yönetim kuruluna sundu

Basketbolda 2022-23 sezonunda Prolig’i yenilgisiz şampiyon olarak Koopspor, elde ettiği başarıyı Koopbank yönetimi ile paylaştı.

Koopbank Genel Müdürlük binasındaki görüşmenin ardından, yönetim kurulu başkanı Ahmet Özorun, yönetim kurulu üyesi Veclal Gündüz ve Koopspor kafilesi hep birlikte kupayı sergilenmek üzere Koopbank Yenişehir Şubesine götürdü. Şube personeli şampiyon sporcuları coşkulu bir şekilde karşıladı.

