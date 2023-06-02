Nehir, Jacob, Salih ve Aral Türkiye’de ana tabloda

Milli sporcular Nehir Deniz tek bayanlar ve karışık çiftler kategorisinde, Salih Öztürk tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde, Jacob Özikiz tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde ve Aral Polili çift erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdiler

Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında Nehir Deniz, Jacob Özikiz, Salih Öztürk ve Aral Polili Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler. Milli sporcular Nehir Deniz tek bayanlar ve karışık çiftler kategorisinde, Salih Öztürk tek erkekler ve karışık çiftler kategorisinde, Jacob Özikiz tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde ve Aral Polili çift erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdiler. Ülkemizde her geçen gün Badminton sporu yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ederken Türkiye deki turnuvalarda da güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor. 30 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihlerinde Ankarada başlayan U17 Şampiyonasında maçlarını oynayan U17 Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor.

U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında 3 bayan 5 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor. 3 gün boyunca mücadele eden sporcularımız toplam 17 galibiyet almayı başarırken 4 sporcumuz da 4 kategoride Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Tek Bayanlar Kategorisinde Nehir Deniz, Tek Erkekler kategorisinde Jacob Özikiz ve Salih Öztürk, Çift Erkekler Kategorisinde Jacob Özikiz ve Aral Polili çifti, Karışık Çiftler Kategorisinde Nehir Deniz ve Salih Öztürk Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Başkanımız Deniz başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir.

U17 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan çok memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, tüm sporcularımızın ve Antrenör Süleyman Gündüz'ün başarılarını kutladı. Ayrıca ana tabloya kalan sporcuları tebrik ederken kafilede bulunan diğer sporcular İzgi Mertdin, Tamara Hürdeniz, Kuzey Serinyürek ve Mehmet Harmancı'yı da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Antrenör Süleyman Gündüz de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.



