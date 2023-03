Kasap “Tüm kupaları istiyoruz”

Açılış Kupası’nı kazanma başarısı gösteren İskele temsilcisi Caesar Gençler Birliği’nde koç Hasan Kasap camianın kendilerine inandığını, kendilerinin de başarıya odaklandığını söyledi

Basketbol 2022-2023 Büyük Erkekler Pro Lig Açılış Kupası şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği koçu Hasan Kasap Şubat ayı başında yaşanan deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeni ile derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, bu süre zarfında takımın antrenmanlarını yapamadığını belirtti.“MELEKLERİN İSİMLERİNİ YAŞATACAĞIZ”Hasan Kasap bir süre önce antrenmanlara yeniden başlayan takımın yaşanan olaylardan çok etkilendiğini belirterek, Şampiyon Melekler Takımının İskele’de oynadığı son maçla şampiyon olması nedeni ile bundan sonra İskele’de oynayacakları her maçın kendileri için daha da bir anlamlı olmasına vesile olduğunu belirtti. Kasap kulüp yönetimi ile birlikte Şampiyon Melekler anısına yapılan formalarla maçlara çıkıp isimlerini yaşatmaya çalışacaklarını belirtti.“AÇILIŞ KUPASI’NI KAZANARAK ÇIKIŞIMIZIN RASTLANTI OLMADIĞINI GÖSTERDİK”Açılış Kupası öncesinde Atilla, Hasan Debeş gibi oyuncularının sakatlıklar yaşadığını ve kupaya tam olarak hazırlanamadıklarını belirten Kasap, sakatlıkları biten oyuncuları ve takıma yapmayı düşündükleri yeni takviyeler ile 2023 yılında Basketbol’da oynanacak her kupaya talip olduklarını söyledi.Hasan Kasap geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez lige katılan Gençler Birliği’nin yarı final oynadığını bu yıl Açılış Kupası Şampiyonu olarak istikrarlı çıkışına devam ettiğini ve bu çıkışın rastlantı olmadığını gösterdiğini belirtti.“İSKELE KENTİ BU TAKIMIN ARKASINDADIR”Hasan Kasap, İskele’de kulüp yönetiminin her konuda takımın yanında olduğunu, bir kentin adeta takımın etrafında kenetlendiğini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Belediye Başkanı olarak basketbola ve takıma özel ilgi gösterdiğini söylerken, sponsorlara da teşekkür etti.Kasap isim sponsoru Caesar Projects’in sahiplerinin ve yöneticilerinin her zaman yanlarında olduğunu bunun kendilerine güç kattığını, bununla birlikte tarihi geçmişi olan çok köklü 90 yıllık bir kulüpte ter dökmenin ağırlığını üzerlerinde hissettiklerini, kenetlenen ve takımına sahip çıkan bir camia olduğunu gördüklerini belirtti.“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, TÜM KUPALARA TALİBİZ”Hasan Kasap takıma 5 numara bir yeni oyuncu takviyesi yapma planlarının olduğunu vurgulayarak, takımın önünde uzun bir yol olduğunu her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemde de sportif erdeme çok büyük önem verdiklerini belirtti. Kadro yapılarını süreç içerisinde derinleştireceklerini ve çok çalışacaklarını aktaran Kasap, tüm kulüplere ve tüm oyunculara herhangi bir sakatlık yaşamadan bir lig geçirmeleri temennisinde de bulundu.