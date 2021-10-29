Hülya, Aspelya’nın gururu oldu

Aspelya Engelliler Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Hülya Ayalılar, Aralık ayında İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımına seçildi.

Hülya Ayalılar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımının 1 – 9 Kasım 2021 tarihleri arasında Yalova'da düzenlenecek olan milli takım kampına katılacak.

Aspelya Engelliler Spor Kulübü başkanı Emir Koyuncu, Hülya Ayalılar’ın Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımına seçilmesiile ilgili yaptığı açıklamada gösterdiği başarıdan dolayı Hülya ile gurur duyduklarını açıklarken, Hülya’ya başarılar diledi.

