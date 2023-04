Hedefleri kupayı kaldırmak

KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Metgin Ünilig’de final-four’da yer alan 4 takımın koçları ve oyuncuları düşüncelerini basın toplantısında ortaya koydu. Tüm takımların koçları ve oyuncuları hedeflerini kupayı kazanmak olarak belirlediler

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de final-four yarın akşam (14 Nisan Cuma) yarı final maçları ile başlıyor.

UKÜ Arena’da oynanacak maçlardan ilki saat 18.00’de YDÜ ile DAÜ arasında, ikincisi ise saat 20.00’de BAÜ ile RDÜ arasında oynanacak.

İki takımın koçları ve birer oyuncusu kritik maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

GÖKER: KUPAYA TALİBİZ VE O AMAÇLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

YDÜ Yöneticisi Umar Göker, klasmanı birinci bitirmelerinin kendileri için güzel bir netice olduğunu, ancak 3 takım aynı galibiyet sayısında ve güçte bulunduğunun da bir gerçek olduğunu belirtti.

“Sonuç itibarı ile kupaya talibiz ve o amaçla çalışmalarımız devam ediyor” diyen Göker, iyi gittiklerini ve sonunun da kendi açılarından güzel olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

KILIÇ: HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK

YDÜ oyuncusu Baran Ali Kılıç ise yaptığı açıklamada, çok güzel ve heyecanlı geçen lig sürecinin ardından final four’a gelindiğini, bu vesile ile tüm takımlara başarılar dilediğini söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Kılıç, hedeflerinin şampiyonluk ve kupayı kaldırma olduğunu belirtti.

Rakipleri DAÜ’ye de başarılar dileyen başarılı oyuncu, iki federasyonu da düzenledikleri organizasyon nedeni ile kutladı.

TATLICIOĞLU: İLK HEDEFİMİZİ TUTTURDUK, İYİ OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ

DAÜ Koçu Enver Tatlıcıoğlu, Ünilig’e başlarken, basamak basamak ilerleyecek şekilde hedef koyduklarını, play off’un ilk hedefleri olduğunu ve bunu başardıklarını vurguladı. Haftada 2 veya 3 antrenman yaptıklarını, yeni oyuncuların uyum sürecini tamamladıklarını belirten Tatlıcıoğlu, ligdeki takımların birbirine denk güçte olduğunu, o gün iyi oynayan kazanacağı bir ligde yer alındığını aktararak rakipleri YDÜ’ye de başarılar diledi.

KAYA: FİNALİ HAK EDECEK BİR OYUN ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ

DAÜ oyuncusu Uğur Kaya ise organizasyonu düzenleyen 2 federasyona ve ev sahipliği yapan UKÜ yetkililerine teşekkür ederek, 15 yıldır ülkemizde basketbol oynadığın ve ilk kez konuşabileceği bir ortam oluştuğunu dile getirdi. Kaya, takım olarak play-off hedefi ile yola çıktıklarını anımsatarak, şimdiki hedeflerini finali hak edecek bir oyun ortaya koymak olduğunu belirtti.

ALP: REKABETİN YÜKSEK OLACAĞI MAÇLAR OYNANACAK

BAÜ Koçu Ahmet Gürel Alp, Ünilig’in yeni formatı ile birlikte önce GAÜ’de sonrasında da BAÜ’de görev aldığını hatırlatarak, organizasyonun büyümesindeki kritik noktayı iki federasyonun birlikte çalışması olarak gösterdi.

“BAÜ olarak Ağustos’tan beridir çalışıyoruz, hedefimiz sezon içinde yeni oyuncuların katılımı ile şampiyonluk oldu. Rekabetin yüksek olacağı yarı final oynayacağız, rakibimiz de bizim kadar güçlü” diyen Alp, hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

FARİSOĞLU: HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK

BAÜ’nün genç oyuncularından Fuat Farisoğlu da bir konuşma yaparak Hem Basketbol Federasyonu hem de Üniversiteler Spor Federasyonu’na güzel bir organizasyon sağladıkları için teşekkür etti.

Farisoğlu, takım olarak çok çalıştıklarına vurgu yaparak, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğuna işaret etti. Genç oyuncu sözlerini tüm takımlara başarı dilekleri ve sakatlıksız bir organizasyon temennisi ile bitirdi.

KUTRUZA: GALİP KİM OLURSA OLSUN KAZANAN ÜLKE SPORU VE YABANCI ÖĞRENCİLER OLACAK

RDÜ Koçu Halil Kutruza ise sözlerine iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek başlarken, sezonun sonuna gelindiğini ve birbirine eşit seviyede takımların güzel bir final four yaşatacağına inandığını söyledi.

Federasyonlara teşekkür eden ve 12 yıl önce ülkeye döndükten sonra ilk üniversite basketbolunu bu kadar göz önünde olduğu bir sezon gördüğünü belirten Kutruza, “Galip kim olursa olsun kazanan ülke sporu ve yabancı öğrenciler olacak. Bu ayrıca ülkemiz öğrencileri için de örnek olacaktır, şu an okumaya gelenlerin daha fazla bu işin içinde olduklarını görüyorum” dedi.

BAKER: ÜNİLİG BİZİ AİLE GİBİ BİR ARAYA GETİRDİ

RDÜ oyuncusu James Baker Jr ise iki federasyona teşekkür ederek, geçtiğimiz sezon kendilerinin şampiyon olduğunu ve bu unvan ile final four’a çıkacaklarını belirtti.

Takım olarak her gün çalışarak yarı final için hazırlandıklarını ifade eden skorer oyuncu, 4 takımı da çabalarından ötürü kutlayarak, “Bu oyuncu olarak katıldığım ilk basın toplantısı oldu, Ünilig bizi aile gibi bir araya getirdi, bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.