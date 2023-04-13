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Head & Shoulders Cup da zevkli karşılaşmalar

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Head & Shoulders Cup da zevkli karşılaşmalar
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Head & Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 
14 YAŞ KIZLAR -  1. Raund
SafıyaAkhmetova – EnraÇakartaş                     0/6 0/6
Zarif Dayı - MedinaAkhmetova                                   4/6 6/0 6/0
Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu             0/6 5/7
Nehir Gürses  - PolınaSlobodenıuk                    6/3 6/1
14 YAŞ ERKEKLER -  1. Raund
Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen                1/6 0/6
Oğuz El Erian - Recep Yalovalı                                   6/7 R.T.
Özgür Okkan - Devin Bedevi                              4/6 1/6
Eren Yılmaz  - Kıvanç Öztuğ                              7/5 7/5
13+ ERKEKLER- 1. Raund
İzzet Alsakal - Göktuğ Yusuf Gökbayrak                             0/6 0/6
Mariano Marino - Konstantın Kan                              2/6 1/6
DjamalAkhmed - Dimitri Cebotari                     6/0 6/0
AaronFlamson - Orçun Kasap                                     4/6 7/5 6/4
MikhailKhariutin - Mustafa Mehmet Zorba                 1/6 1/6
 
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