Head & Shoulders Cup da zevkli karşılaşmalar

Head & Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

SafıyaAkhmetova – EnraÇakartaş 0/6 0/6

Zarif Dayı - MedinaAkhmetova 4/6 6/0 6/0

Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu 0/6 5/7

Nehir Gürses - PolınaSlobodenıuk 6/3 6/1

14 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6

Oğuz El Erian - Recep Yalovalı 6/7 R.T.

Özgür Okkan - Devin Bedevi 4/6 1/6

Eren Yılmaz - Kıvanç Öztuğ 7/5 7/5

13+ ERKEKLER- 1. Raund

İzzet Alsakal - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0/6 0/6

Mariano Marino - Konstantın Kan 2/6 1/6

DjamalAkhmed - Dimitri Cebotari 6/0 6/0

AaronFlamson - Orçun Kasap 4/6 7/5 6/4

MikhailKhariutin - Mustafa Mehmet Zorba 1/6 1/6

