Head & Shoulders Cup da zevkli karşılaşmalar

Head & Shoulders Cup Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
SafıyaAkhmetova – EnraÇakartaş 0/6 0/6
Zarif Dayı - MedinaAkhmetova 4/6 6/0 6/0
Gülay Meyra Avcı – Gökçe Karamahmutoğlu 0/6 5/7
Nehir Gürses - PolınaSlobodenıuk 6/3 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Toprak Ata Candan – Deniz Hüseyin Önen 1/6 0/6
Oğuz El Erian - Recep Yalovalı 6/7 R.T.
Özgür Okkan - Devin Bedevi 4/6 1/6
Eren Yılmaz - Kıvanç Öztuğ 7/5 7/5
13+ ERKEKLER- 1. Raund
İzzet Alsakal - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 0/6 0/6
Mariano Marino - Konstantın Kan 2/6 1/6
DjamalAkhmed - Dimitri Cebotari 6/0 6/0
AaronFlamson - Orçun Kasap 4/6 7/5 6/4
MikhailKhariutin - Mustafa Mehmet Zorba 1/6 1/6
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