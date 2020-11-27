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GAÜ zorlanmadan final – fourda

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Açılış Kupası’nda Girne Amerikan Üniversitesi, Çetinkaya’yı zorlanmadan 29 sayı farkla mağlup ederek final – four oynama hakkı elde etti. Çetinkaya ise elendi

GAÜ zorlanmadan final – fourda

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda klasmanın son maçları oynanmaya devam ediyor.

Son haftanın ikinci maçında Girne Amerikan Üniversitesi ile Çetinkaya, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşılaştı. Rakibini 64-35 mağlup eden GAÜ, kupadaki ikinci galibiyetini aldı. Çetinkaya ise oynadığı beşinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

GAÜ adına 14 sayı ile oynayan Sercem İnancı, maçın en skorer oyuncusu oldu. Çetinkaya adına 10 sayı kaydeden Yuhi Jonatan ise takımının en çok sayı atan ismi olarak maçı tamamladı.

Dörtlü finalde 1-4 ve 2-3 şeklinde olacak eşleşmeler neticesinde klasmanı lider olarak bitecek takım GAÜ ile karşılaşacak. YDÜ ile Soyer Hacıganimler arasında Cumartesi saat 17:00’de RA25 Salonunda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılan taraf klasman lider olacak.

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