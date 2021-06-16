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Başkonsolosluk görevlilerimizden atletlerimize destek

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Başkonsolosluk görevlilerimizden atletlerimize destek
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri, Eğitim ve Kültür AtaşesiKoralp Şerifoğlu ve Turizm Koordinatörü Özge Palamutcu, Bursa'da gerçekleşen Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan sporcularımız Yiğitcan Hekimoğlu ve Tuğba Aydın’a destek oldular.
KKTC İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada“Bursa'da heyecanı milli sporcularımızla paylaşma imkanı bulmuş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Erzurum Sprint Kupası'na davet alan sporcularımızı KKTC'de sporun gelişimine katkılarından dolayı kutlarız.
 
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