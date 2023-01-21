banner875
banner885
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
11 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
36 0
 
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
29 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
13 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
27 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
25 0
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
37 0
banner878

Frutti Extra Final-Four başlıyor

banner476

banner825
Frutti Extra Final-Four başlıyor
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve PROLİG öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda Final-Four hazırlıkları tamamladı.
Bu yıl Frutti Extra sponsorluğunda düzenlenecek final four maçları 23 Ocak Pazartesi, final ise 25 Ocak Çarşamba oynanacak.
Frutti Extra Final-Four’da klasmanı lider tamamlayan Savoy Marmara, Caesar G.Birliği ile karşılaşacak. Klasman ikincisi Koopspor ise üçüncü GAÜ ile karşılaşacak. Tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Frutti Extra Final-Four maç programı:

23 Ocak Pazartesi:
18.00    Koopspor-GAÜ
20.00    Savoy Marmara-Caesar G.Birliği

25 Ocak Çarşamba:
19.00    Açılış Kupası Finali
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.