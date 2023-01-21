Frutti Extra Final-Four başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve PROLİG öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda Final-Four hazırlıkları tamamladı.
Bu yıl Frutti Extra sponsorluğunda düzenlenecek final four maçları 23 Ocak Pazartesi, final ise 25 Ocak Çarşamba oynanacak.
Frutti Extra Final-Four’da klasmanı lider tamamlayan Savoy Marmara, Caesar G.Birliği ile karşılaşacak. Klasman ikincisi Koopspor ise üçüncü GAÜ ile karşılaşacak. Tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Frutti Extra Final-Four maç programı:
23 Ocak Pazartesi:
18.00 Koopspor-GAÜ
20.00 Savoy Marmara-Caesar G.Birliği
25 Ocak Çarşamba:
19.00 Açılış Kupası Finali
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