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Gençler Sertan’la, Çetinkaya’yı kupa dışına attı

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Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçında Aksa 1. Lig ekibi Pera L. Gençler Birliği konuk olduğu Çetinkaya’yı Sertan’ın attığı i,ki golle 2-1 mağlup ederek bir üst tura geçti

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Gençler Sertan’la, Çetinkaya’yı kupa dışına attı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçında Çetinkaya, Pera L. Gençler Birliği’ni konuk etti.
Osman Özpaşa’nın yönettiği Atatürk Stadındaki maça Larnaka Gençler Birliği hızlı başlarken, Sertan Kurukafa takımını 1 – 0 öne geçirdi. Emre Aktaş’ın golüyle ilk devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devre uzun süre 1 – 1 devam ederken, 80’de Sertan Kurukafa takımını yeniden öne geçirdi. 2 – 1
2 – 1’lik skoru maç sonuna kadar koruyan Larnaka Gençler Birliği, turu geçerken, maç sonunda soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.
 
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