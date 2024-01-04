Finalin adı: DAÜ- Caesar Larnaka Gençler Birliği

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün organize ettiği 90. Yıl İskele Kupası Basketbol Turnuvası’nda rakiplerini mağlup eden Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile DAÜ finalist oldular

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Yıl etkinlikleri çerçevesinde İskele’de kulübün 90. Yılına özel bir Basketbol turnuvası organize etti.

İskele’de Çarşamba akşamı oynanan ilk günkü maçlarda Büyük Erkekler düzeyinde 4 takım mücadele etti.

DAÜ VE CAESAR LARNAKA GB GALİP

Turnuvanın ilk maçı Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile GAÜ arasında oynandı. Maçın son devresi oldukça çekişmeli geçti. Maçı Caesar LGB, GAÜ karşısında 74-63 kazanarak adını finale yazdırdı. Maçta Gençler Birliği oyuncuları ChiOmah 23, Temur Rustamov 18 sayı üretirken GAÜ oyuncusu emri Mercan 24 sayı üretti.

Gecenin ikinci maçında final için DAÜ ile Soyer Aksu mücadele etti. 2. Maçın sonunda DAÜ rakibi Soyer Aksu karşısında 80- 62’lik üstünlük elde ederek Cuma akşamı oynanacak finale adını yazdırdı. DAÜ’de Salomon Essam 23 sayı ile oynarken, Soyer -Aksu’da İlian İlhan Köstem 26 sayı bularak dikkatleri üzerine çekti.

FİNAL 5 OCAK CUMA GECESİ

İlk günkü müsabakalar sonucunda Soyer Aksu ile GAÜ 5 Ocak Cuma saat 18.00 de 3.’lük maçı için parkede olacak. İlk günün galipleri DAÜ ve Caesar Larnaka Gençler Birliği ise “90. Yıl İskele Kupası” şampiyonluğu için saat 20.00’de parkede olacak. Tüm Maçlar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde Basketbol severler İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nun doldururken Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da maçları izledi. Basketbol Federasyonu MHK Başkanı Eser Taçoy da gece boyunca hakemler ile birlikte İskele’de idi. 90. Yıl İskele turnuvasının ilk gününde parkede toplam 12 hakemin görev yapması da dikkatlerden kaçmadı.

MENTEŞ: GENÇLER BİRLİĞİ 90. YAŞINDA

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş yaptığı açıklamada Basketbol, Futbol, Badminton, yüzme dallarında çalışmaların sürdüğünü ve alt yapılara çok önem verdiklerini açıkladı. Kulübün büyük bir mazisinin olduğunu söyleyen Menteş çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

TURNUVA CANLI YAYINLANDI

Turnuvanın tüm maçlarının Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlanacağı ve turnuvanın ödüllerini ise Devlet ve hükümet yetkililerinin vereceği belirtildi.

(Haber ve Fotoğraflar: Ersin ORKOZ)

