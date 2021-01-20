Erten’den galibiyete 10 sayı

Türkiye NG Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği FruttiExtra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu. Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes’te temsilcimiz Erten Gazi 10 sayıyla galibiyete katkı koydu.
Türkiye NG Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği FruttiExtra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu. Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes’te temsilcimiz Erten Gazi 10 sayıyla galibiyete katkı koydu.