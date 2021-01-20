Erten’den galibiyete 10 sayı

Türkiye NG Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği FruttiExtra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu. Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes’te temsilcimiz Erten Gazi 10 sayıyla galibiyete katkı koydu.

