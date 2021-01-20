banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
11 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
23 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
36 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
28 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Erten’den galibiyete 10 sayı

banner476

Erten’den galibiyete 10 sayı
banner601

Türkiye NG Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği FruttiExtra Bursaspor'u 33 sayı farkla 91-58 yenerek namağlup unvanını korudu. Lacivert-beyazlılar, 17'de 17 yaparak liderliğini sürdürdü. Bursa temsilcisi ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes’te temsilcimiz Erten Gazi 10 sayıyla galibiyete katkı koydu.
 

banner342
Etiketler; #Anadolu Efes
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.