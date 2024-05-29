banner913
banner932
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
19 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
16 0
 
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
18 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
67 0
Polisin gözü 'cep'te
Polisin gözü 'cep'te
27 0
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
UKÜ’nün şampiyonluk serisi devam ediyor
25 0
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
58 0
banner1032
banner1038

Erten Gazi, Türkiye Milli takımına çağrıldı

banner1020

banner974
Erten Gazi, Türkiye Milli takımına çağrıldı
banner971
Sakatlığı geçen Erten Gazi, Başantrenör Ergin Ataman tarafından FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye Erkek A Milli Takımına çağrıldı.
Erten Gazi sakatlığının geçmesi ile birlikte Ergin Ataman tarafından geniş kadroya çağrıldı.
Milli takım ilk çalışmasını 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.