Erten Gazi, Türkiye Milli takımına çağrıldı

Sakatlığı geçen Erten Gazi, Başantrenör Ergin Ataman tarafından FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye Erkek A Milli Takımına çağrıldı.

Erten Gazi sakatlığının geçmesi ile birlikte Ergin Ataman tarafından geniş kadroya çağrıldı.

Milli takım ilk çalışmasını 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.