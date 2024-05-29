Erten Gazi, Türkiye Milli takımına çağrıldı

Sakatlığı geçen Erten Gazi, Başantrenör Ergin Ataman tarafından FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye Erkek A Milli Takımına çağrıldı.
Erten Gazi sakatlığının geçmesi ile birlikte Ergin Ataman tarafından geniş kadroya çağrıldı.
Milli takım ilk çalışmasını 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.
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