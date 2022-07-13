Teniste 2 plaj organizasyonu

Teniste 2 ayrı plaj organizasyonu için hazırlıklar sürüyor.

Sadece çiftler kategorilerinde yapılacak turnuvanın ilki Bedis ikincisi ise DAÜ Cup olacak.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün Tenis Federasyonu ile birlikte Bedis’te organize edeceği turnuva 23-24 Temmuz tarihlerinde yer alacak.

Federasyon, ikinci turnuvayı Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle DAÜ BeachClub’da gerçekleştirecek. Etkinlik 30-31 Temmuz’da yapılacak.

Her iki organizasyonda da raketler çift erkek, çift kadın ve karışık çift kategorilerinde mücadele verecek.

