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Erkekler Ligi’nde iki maç var

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Erkekler Ligi’nde iki maç var
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Extend Erkekler Ligi’nde 4.hafta bu gece oynanacak iki maçla tamamlanıyor.
Ligdebu akşam Güzelyurt Spor Salonu’nda Baf Ülkü Yurdu, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ise Savoy Marmara ile Çetinkaya karşılaşacak.
Her iki maç da saat 20.00’de oynanacak.
 
Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR                                          O            G            M           AS           YS           P
1.KOOPSPOR                                     4             4         -        346 270         8
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ    3             2             1             209         189         5
3.B.ÜLKÜ YURDU                             3             2             1             201         223         5
4.SOYER AKSU                                  4             1             3             262         300         5
5.SAVOY MARMARA                      3             1             2             205         202         4
6.ÇETİNKAYA                                    3             -              3             188         224         3
 
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