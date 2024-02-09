Demir’e gelecek vaat eden oyuncu ödülü

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs U18 Basketbol Erkekler Liginde mücadele eden Keravnos takımının yıldızı olan, Kıbrıs U16 Basketbol Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki Demir Öztoprak’a önemli bir ödül verildi.

Kıbrıs Spor Yazarları Birliği (EAK) ve Kıbrıs Spor Örgütü (KOA) tarafından düzenlenen yılın başarılı sporcuları ödül töreninde Demir Öztoprak, gelecek vaat eden 3 sporcudan biri olarak ödüllendirildi. Demir ödülünü alkışlar arasında aldı.

