Büyük Kadınlar parkeye ‘GİKAD Kadınlar Açılış Kupası’ ile dönüyor

KKTC Basketbol Federasyonu, Büyük Kadınlar Ligi öncesi düzenleyeceği Açılış Kupası'nın tarihlerini ve detaylarını duyurdu. Kupada, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği takımları arasında gerçekleşecek tek maçlık müsabaka ile şampiyon belirlenecek. Maç, 12 Mayıs 2023 Cuma akşamı 19:00'da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanacak.

Uzun bir aradan sonra gerçekleşecek ilk büyük kadınlar karşılaşması olma özelliğini taşıyan bu heyecan verici etkinlik, kadın basketbol severlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Mücadele ve başarı dolu bir maç beklenirken, kadın sporcuların sahada gösterecekleri performans merakla bekleniyor.

Açılış Kupası'na ana sponsor olarak Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin (GİKAD) desteği büyük önem taşıyor. Kupanın adı "GİKAD Kadınlar Açılış Kupası" olarak anılacak ve bu destek sayesinde kadın basketbolunun gelişimine ve yayılmasına önemli katkılar sağlanması hedeflenecek.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " GİKAD olarak kadının her alanda olduğu gibi sporda gelişimine ve yaygınlaşmasına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Açılış Kupası ile kadın sporcularımızın başarısını ve azmini teşvik etmek ve kadın basketboluna olan ilgiyi artırmak istiyoruz." dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Spor Birliği takımlarının GİKAD Kadınlar Açılış Kupası'nda göstereceği mücadele, kadın basketboluna olan ilgi ve desteği artırmayı amaçlıyor. Bu tarihi ve heyecanlı karşılaşma öncesinde takımların hazırlıkları ve gelişmeleri yakından takip edilecek.



