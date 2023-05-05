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Liselerin birincileri, YDK ve 20 Temmuz

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Liseler arası Artistik Cimnasik Müsabakalarında birincilikler, kızlarda Yakın Doğu Koleji’nin, erkeklerde ise 20 Temmuz Fen Lisesi’nin oldu

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Liselerin birincileri, YDK ve 20 Temmuz
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KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl ülke tarihinde ilk defa gerçekleştirdiği Liseler arası Artistik Cimnasik Müsabakasının ikincisini düzenledi.
Liseler arası Artistik Cimnasik Müsabakası, dün KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. Kızlarda birinciliği 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Irmak Demirtaş alırken, takım birinciliği de 20 Temmuz Fen Lisesi’nin oldu.
Erkeklerde ise birinciliği Yakın Doğu Koleji’nden (YDK) Kıvanç Buba elde ederken, takım birinciliği de Yakın Doğu Koleji’nin oldu.
Lise Kızlar Bireysel Sıralaması şöyle:
1) Irmak Demirtaş, 20 Temmuz Fen Lisesi 10,13 10,00 9,68 Toplam 29,81
2) Işıl Kıran, TheAmericanCollege 9,75 1,63 7,15 Toplam 18,53
3) Sude Esmeri, Dr. Fazıl Küçük Endüstri 9,78 0,50 5,63 Toplam 15. ,91
4) Neriman Vaiz 20 Temmuz Fen Lisesi 9,45 1,75 4,38 Toplam 15,58
Lise Kızlar Takım Sıralaması şöyle:
1) 20 Temmuz Fen Lisesi
Erkekler Bireysel Sıralaması şöyle:
1) Kıvanç Buba, Yakın Doğu Koleji, 7,90 9,88 7,55 Toplam 25,33
2) Talha Buğra Deniz Namık Kemal Lisesi 4,80 10,00 0,50 Toplam 15,30
3) Sami Karasalih, Yakın Doğu Koleji, 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Toplam 8.00
Erkekler Takım Sıralaması şöyle:
1. Yakın Doğu Koleji
 
 
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