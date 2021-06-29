Bu kez Yakın Doğu güldü

Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u mağlup ederek final serisinde durumu 1 – 1 yaparken, kaptan Halil Kutruza, İhsan Üğütücü, Fatih Ceylan ve Berkem Dikengil galibiyette ön plana çıktılar

Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor, YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Basketbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile olumlu görüşmesi sonrasında 3’te 1 oranında seyirci karşısında oynanan, Nusret Sırdar, Turgay Yazgan ve Ali Kozok hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleyi 65-55 kazanan YDÜ, seride durumu 1-1’e getirdi.

İlk maçın aksine maça son derece etkili başlayan YDÜ, ciddi bir skor üstünlüğü kurarak avantajlı bir konuma geldi. İlk periyodu 23-11, devreyi de 41-31 üstün geçen YDÜ, üçüncü periyotta Koopspor’a sadece 6 sayı şansı tanıdı. Son periyotta Koopspor’un baskısını da kırmayı başaran YDÜ, mücadeleyi 65-55 kazandı.

YDÜ’de kaptan Halil Kutruza liderlik vasıflarını ortaya koymasının yanında ürettiği 14 sayı ile de galibiyeti getiren isimlerin başında gelirken, aynı iyi performansı ortaya koyan İhsan Üğütücü 14 sayı 6 ribaunt, Fatih Ceylan 12 sayı 9 ribauntla oynarken, Berkem Dikengil 11 ribaunt topladı.

Koopspor’da ayakta kalan isimlerin başında 16 sayı 7 ribaunt ile maçı tamamlayan Erdem Tiryakioğlu yer alırken, Kercem İnancı da 12 sayı attı.

Seride üçüncü maç Perşembe akşamı

1-1’e gelen seride gözler üçüncü maça çevrildi. Koopspor’un saha avantajı bulunan seride üçüncü maç Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 1 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

