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Göçmen gövde gösterisi yapacak

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Göçmen gövde gösterisi yapacak
Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosuna katmak için anlaştığı futbolculara bugün imza attıracak.
6 futbolcuya birden resmi imzaları attıracak olan Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetimi, Bekir Yıldız, Hüseyin Taşçı, Ali Duvarcı, Reşit Erişik, Mehmet Göçben ve Erce Çakmak resmen kadrosuna katacak.Göçmenköy’ün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreni saat 15:00’te olacak.
 
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