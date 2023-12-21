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Basketbolda ilk aday Nasıroğlu

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Basketbolda ilk aday Nasıroğlu
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 KKTC Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul tarihini 26 Aralık Salı günü olarak belirlemişti. Basketbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Olağanüstü genel kurul öncesinde Ertuğ Nasıroğlu adaylığını açıkladı. Dün adaylık başvurusu yapan Ertuğ Nasıroğlu, basketbolu eski kaliteli günlerine döndürme hedefiyle aday olduğunu söyledi. Açık ve şeffaf bir yönetim vaadiyle aday olduğunu belirten Ertuğ Nasıroğlu, birlikte görev yapacağı ekibinin de hazır olduğunu vurguladı.
 
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