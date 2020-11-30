Basketbolda gençler parkede

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ÖYAK-Kemal Aksay U 17 Erkekler Turnuvası, başladı.

Tüm maçları Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ve tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacakU17 Erkekler kategorisindekiÖyak-Kemal Aksay Turnuvası’na Soyer Hacıganimler ve Soyerspor 2 farklı takım olarak katılırken, YDÜ, MGA, Koopspor, Akdeniz ve GAÜ ekipleri de turnuvaya dahil oldular.

Turnuvanın ilk maçında YDÜ ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya geldiler. Yakın Doğu Üniversitesi – Soyer Hacıganimler’i, 85-53 mağlup etti. Bu maçın galibi olan Yakın Doğu Üniversitesi ilk turu Bay geçen GAÜ ile 3 Aralık Perşembe akşamı karşılaşacak.MGA-Akdeniz ve Koopspor-Soyerspor maçları 1 Aralık Salı günü oynanacak.

İlk maçların galipleri 3 Aralık Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Turnuvada final maçı ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

