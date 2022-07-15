Basketbolda ‘Easy Game U-13’ turnuvası düzenlenecek

Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Easy Game U13 organizasyonu bu yıl da yapılıyor.

Önümüzdeki hafta Cuma günü başlatılması planlanan organizasyonun kura çekimi ve fikstür toplantısı Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon lokalinde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen EasyGame’in amacı basketbolun yaygınlaştırılması, U13 yaş grubu altyapı basketbolcularının katılımcı ve mücadele ruhunu pekiştirmek olarak açıklandı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada bu kategori geçtiğimiz yıl düzenlediği şekilde, skor odaklı değil katılımcı odaklı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Maçlarda skorun kapalı tutulacağı ancak tüm oyuncuların bireysel istatistiğinin tutulacağı da belirtildi.

Foto: basketbol



