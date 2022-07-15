Ferdi Darts Ligi’nde Çınaroğlu liderlikte yalnızlaşıyor!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin beşinci ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin beşinci ayağında şampiyon Murat Çınaroğlu olurken, ikinci DaveHorsel, üçüncü Tarık Billur, dördüncüyse Latif Emiroğlu oldu. Lefkoşa Darts Birliği tarafın dan organize edilen ferdi darts ligindeyse beşinci hafta sonucunca Murat Çınaroğlu seksen dört (84) puanla liderlikte yalnızlaşıyor.

Organize edilen turnuvanın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.

En az okta bitiren;

Murat Çınaroğlu (15 ok)

En yüksek sayı atan;

Tarık Billur (180x1)

En yüksek sayıdan bitiren;

Murat Çınaroğlu (116)

