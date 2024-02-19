banner913
banner932
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
39 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
18 0
 
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
31 0
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
67 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
60 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
112 0
banner1012

Basketbol U16 karmamız yola çıktı

banner974
Basketbol U16 karmamız yola çıktı
banner971
Türkiye U 16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda Konya Grubu’nda yer alan KKTC Karması ilk maçına yarın çıkacak.
Karmamız bu sabah KKTC’den ayrıldı. Antrenörlükleri Ayhan Birsel ile Ahmet Dağer ikilisinin yaptığı takımımız  A Grubu’nda Konya Atayurt, Çukurova Üniversitesi ve Kayseri Gelişim takımları ile mücadele edecek.
Grubun ilk maçına yarın çıkacak Basket U 16 Karmamız ev sahibi Konya Atayurt  ile oynayacak.
Takımımız 21 Şubat Çarşamba günü Çukurova Üniversitesi ve 22 Şubat Perşembe günü ise grubun son maçında Kayseri Gelişim ile karşı karşıya gelecekler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.