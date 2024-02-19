Basketbol U16 karmamız yola çıktı

Türkiye U 16 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda Konya Grubu’nda yer alan KKTC Karması ilk maçına yarın çıkacak.

Karmamız bu sabah KKTC’den ayrıldı. Antrenörlükleri Ayhan Birsel ile Ahmet Dağer ikilisinin yaptığı takımımız A Grubu’nda Konya Atayurt, Çukurova Üniversitesi ve Kayseri Gelişim takımları ile mücadele edecek.

Grubun ilk maçına yarın çıkacak Basket U 16 Karmamız ev sahibi Konya Atayurt ile oynayacak.

Takımımız 21 Şubat Çarşamba günü Çukurova Üniversitesi ve 22 Şubat Perşembe günü ise grubun son maçında Kayseri Gelişim ile karşı karşıya gelecekler.

