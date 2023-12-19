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Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 26 Aralık’ta yapılacak

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Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 26 Aralık’ta yapılacak
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KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki akşam gerçekleştirdiği toplantı sonucunda olağanüstü genel kurul tarihini netleştirdi. Buna göre başkanlık seçiminin gerçekleştirileceği Basketbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 26 Aralık Salı günü yapılacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılacak genel kurul saat 18.00’de başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada olağanüstü genel kurulda oy kullanabilmek için tüzüğün 24/6 maddesi gereğince kulüp veya dernek adına oy kullanacak temsilcinin, mühürlü ve yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir belge getirmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.
 
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