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Vural Türkmen anısına yarıştılar

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1.Vural Türkmen Anı Şampiyonası, Artistik (Aletli) Cimnastik formatında yapıldı. Bu formatta ilk kez düzenlenen yarışbüyük çekişme içerisinde geçerken, Talha Küçük, Kaan Öztürk ve Kıvanç Buba kategorilerinde birinci oldular

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Vural Türkmen anısına yarıştılar
KKTC Cimnastik Federasyonu, federasyonun eski başkanlarından merhum Vural Türkmen anısına 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasını organize etti. Şampiyonayı, federasyonun yetiştirdiği hakemler yönettiler.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen ve küçükler – yıldızlar kategorilerindedüzenlenen 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonası,Artistik (Aletli) Cimnastik formatında yapıldı. Bu formatta ilk kez düzenlenen yarış, büyük çekişme içerisinde geçti.
Küçük cimnastikçilerin zorlu hareketleri büyük bir ustalıkla yaptıkları 1. Vural Türkmen Anı Şampiyonasında dereceye girenler ödülleri, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi üyesi Nazım Burgul, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Vural Türkmen’in ailesi tarafından verildi.
Yarışma sonunda “En çok gelişim gösteren çocuk” ödülü ise merhum spor adamı Güner Burgulanısına verildi. “En çok gelişim gösteren çocuk” ödülünü Kaan Öztürk aldı. Yarışma sonunda kategorilere dereceler şöyle oluştu:
Küçükler B kategori
1. Talha Küçük 101.25
2. Armin Sekizler 87.65
3. Aras Çolak 86.80
Küçükler A
1. Kaan Öztürk 113.00
2. Mehmet Karsu 103.45
3. Eren Alış 88.45
Yıldızlar
1. Kıvanç Buba 36.20
2. Poyraz Kartopu 34.50
3. Yusuf Küçük 31.10
 
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