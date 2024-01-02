Alperen'den tek çeyrekte 20 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, attığı 26 sayı ile galibiyetin mimarı oldu

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın sahasında Pistons'ı 23 sayı farkla yendiği maçta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.

Ev sahibi ekipte Jalen Green 22 sayı, 5 ribaunt, Tari Eason 17, Jae'Sean Tate 16 sayıyla oynadı.

Konuk takımda Alec Burks 21 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynarken, Jaden Ivey 19 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı kaydetti. Jalen Duren 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

SUNS, GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 109-88 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bradley Beal'in 21 sayı, 4 ribauntla takımını sırtladığı Suns'ta, Jusuf Nurkic 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Chimezie Metu 14 sayıyla maçı tamamladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 17 sayı, 6 asist, Jerami Grant 15, Malcolm Brogdon ve Jabari Walker 10'ar sayıyla oynadı.

- Sonuçlar

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 112-106

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 124-121

Houston Rockets-Detroit Pistons: 136-113

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 113-122

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 111-93

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 109-88

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 127-90

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 121-104



