Lurucina’nın acı kaybı

Lurucina Akıncılar köyünün sevilen isimlerinden, TMT’nin kurucularından, 88 yaşındaki Kemal Murat Akınlı hayata veda etti

Lurucinalılar (Akıncılar) 80 yıllık ‘bakkal’ına veda ediyor.

Doğma büyüme Lurucina Akıncılar köyünün sevilen isimlerinden Kemal Murat Akınlı hayatını kaybetti.

4 çocuk 12 torun ve torun çocuklarını gören Akınlı, 80 yıllık baba mesleğini son nefesine kadar yaşattı.

1935 doğumlu olan Kemal Murat Akınlı, baba mesleği olan ‘bakkal’ işini çok küçük yaşlarda kavradı ve 88 yaşına kadar çok sevdiği bakkal dükkanının kapısını bir gün bile kapatmadı.

YÜZLERCE GÖÇMENİ SAHİPLENDİ

Kemal Murat Akınlı, sadece Lurucina (Akıncılar) köyünde değil, 1976 yılında Akdoğan köyüne taşındıktan sonrada esnaflığı öğretti herkese. 1964-1974 yılında Akıncılar köyüne göç etmek zorunda yüzlerce göçmene bakkal dükkanının kapısını açan ve hiçbir zaman beklenti içine girmeyen Kemal Murat Akınlı, Akdoğan’a taşındıktan sonra rahmetli eşi Ayşe Akınlı ile yıllarca omuz omuza hiçbir zaman markete çevirmediği bakkal dükkanında tüm Mesarya’nın ihtiyaçlarına cevap verdi.

TARİHTE DERİN İZ BIRAKAN OLAYLAR İÇİNDE YER ALDI

Yarım asırdan fazla dostları, köylüleri ile her sabah bakkal dükkânı önünde mutlaka kahvesini yudumlayan Kemal Murat Akınlı, TMT’nin kurucularındandı.

TMT tarihinde derin iz bırakmış olaylarda yer alan Akınlı, yıllarca çok sorulmasına rağmen omuzunda taşıdığı kurşun izlerini açıklamadı.

1976 yılına kadar Lurucina (Akıncılar) köyünde takım komutanı olarak görev yapan Akınlı 21 senelik askerlik hikayesinde bir gün bile köyü için yorulmadan mücadele etti.

Akıncılar-Akdoğan köyünde de 8 sene muhtarlık yapan Kemal Murat Akınlı, 8 yaşında tanıştığı ‘bakkal’ kapısını son nefesine kadar açık tuttu.

AİLESİ VE SEVENLERİ YASTA

Her zaman insan halinden anlayan yönü ile bilinen, kafasında hiçbir zaman mesleğini bitirmeyen Akınlı’nın geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye yattığı ve 30 Aralık Cumartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü ile ailesini ve sevenlerini yasa boğan Kemal Murat Akınlı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

