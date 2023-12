Algım 8. Engelsiz Basketbol Turnuvası Telsim’in katkıları ile gerçekleşti

8. Engelsiz Baketbol Turnuvası’na Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezi’nin özel çocuklarından oluşan takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar zevkli ve çekişmeli anlara sahne oldu

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerle ilgili toplumumuzdaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak Algım Özel Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 8. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor salonunda Telsim'in katkılarıyla gerçekleşti.8. Engelsiz Baketbol Turnuvası’na Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim ve Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezi’nin özel çocuklarından oluşan takımların birbirleriyle oynadıkları maçlar zevkli ve çekişmeli anlara sahne oldu.KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Abdullah Sultanoğlu Turnuvanın ilk hava atışını yaparak heyecanlı maçları başlattı.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde tüm çocuklara madalyalarını ve kupalarını taktim etti.Turnuvaya ev sahipliği yapan Algım Özel Eğitim Merkezi’nin Müdürü Evren Karademir; Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Basketbol turnuvasını bu yıl yine Telsim’in katkılarıyla düzenliyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Karademir, amaçlarının çocukları mutlu etmek ve istedikleri zaman her şeyi başarabildiklerini onlara göstermek olduğunu aktardı. Turnuvalara 8 yıldır katkı koyan Telsim ailesine, katılım gösteren okullara ve tüm çocuklara teşekkürlerini sundu.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar; Telsim ailesi olarak 8 yıldır Engelsiz Turnike’nin destekçisi olduklarını, çocukların yüzlerindeki gülümseme ve başarıları gördükçe de gurur duyduklarını dile getirdi. Tanpınar, “Özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklarımızın sosyalleşebilmesi, eşit şartlara sahip olduklarını hissettirebilmek ve farkındalığı artırmak için Telsim ailesi olarak her zaman varız ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.