Çanakkale, Yalova’yı ilk devrede yedi bitirdi

Çanakkale, Yalova’yı ilk devrede arka arkaya bulduğu gollerle 7 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederken, rakibiyle puanlarını eşitleyip, averajla ilk devreyi Yalova’nın üzerinde tamamladı

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Atlar, Cenk Özfuttu

Çanakkale: Yusuf Yontar, Orhan, Sami, Anıljan, Malik, Barın, Mustafa Gök, Rifat, Çağdaş, Yunus, Ekrem

Yalova: Övgü, Hasip, Mehmet Kum, Selçuk, Asrın, Sergülen, Mehmetali, Azem, Civan, Hamdi, Tahsin

Goller: 5 ve 23.Dk Orhan, 10 ve 14.Dk Yunus, 24 ve 32.Dk Barın, 27.Dk Rifat (Çanakkale)- 11.Dk Civan (Yalova)



Aksa Birinci Ligde on beşinci ve ilk devrenin son hafta maçları dün başladı. Birinci Ligde 15. Haftanın açılış maçında bugün Çanakkale ile Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaştılar. Hüseyin Eyyüpler, Cenk Aras Özfuttu ve Yusuf Atlar’ın başarıyla yönettiği Çanakkale ile Yalova karşılaşmasının ilk devresi 7 – 1 bitti. 27 dakikada 8 golün atıldığı ilk devrede Çanakkale’nin gollerini Orhan Kalaycı 2, Yunus Kalaycı 2, Barın Bozak 2 ve Rifat Sonatlı atarken, Yalova’nın golünü ise Civan Hışır attı. İkinci devrede Çanakkale farklı skorun verdiği rahatlıkla tempoyu düşürürken pozisyon üretemedi. Yalova ise bulduğu ikinci devrede 2 pozisyonu gole çeviremeyince maç ilk devrede atılan 8 golle, 7 – 1 tamamlandı.

