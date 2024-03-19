Akdeniz ve Alsancak galip

Damdelen Petrol U 16 Liglerinde dün gece iki maç oynandı.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan U 16 Kadınlar Ligi maçında Akdeniz Spor Birliği, Actlanders karşısında 50-43 kazandı.
U 16 Erkekler Ligi maçında ise Alsancak Spor Kulübü, Akdeniz Spor Birliğini 81-67 mağlup etti.
Bu gece iki maç var
Basketbol Kılıç & Kılıf U 14 Erkek Ligi ile Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligleri’nde Iskele’de oynanacak.
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