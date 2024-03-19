Akdeniz ve Alsancak galip

Damdelen Petrol U 16 Liglerinde dün gece iki maç oynandı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan U 16 Kadınlar Ligi maçında Akdeniz Spor Birliği, Actlanders karşısında 50-43 kazandı.

U 16 Erkekler Ligi maçında ise Alsancak Spor Kulübü, Akdeniz Spor Birliğini 81-67 mağlup etti.

Bu gece iki maç var

Basketbol Kılıç & Kılıf U 14 Erkek Ligi ile Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligleri’nde Iskele’de oynanacak.